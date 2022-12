CorSport - Il Napoli ogni tanto perde! L'amichevole è servita a Spalletti per assecondare una cosa

Sul serio è stato capace di farlo solo Jurgen Klopp, per finta c’è riuscito anche Quique Setien: il Napoli ogni tanto perde, in genere succede in gare teoricamente «inutili», come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il Napoli perde

"L’amichevole almeno è servita a Spalletti per assecondare la legge dei grandi numeri. Il 2-3 con il Villarreal è chiaramente indolore, non lascia tracce - nè indicazioni - e rimane lì come spartiacque tra un calcio sperimentale e quello autentico da riscoprire. 3-2 per il Villarreal, che a Spalletti darà noia o forse no, chi può dirlo?, però un po' di palleggio, vari svarioni e la banale consapevolezza ch'è meglio adesso"

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo (74' Zedadka), Ostigard, Juan Jesus (61' Zanoli), Mario Rui (86' Marchisano); Ndombele (46' Gaetano), Lobotka (61' Demme); Elmas (46' Zerbin), Raspadori (74' Barba), Kvaratskhelia; Osimhen (61' Simeone). All. Spalletti

VILLARREAL (4-3-3): Reina (76' Iker Alvarez); Kiko Femenia (72' Cuenca), Albiol (76' Coquelin), Pau Torres (72' Romero), Mojica (72' Gerard Moreno); Capoue (76' Parejo), Morlanes (76' Trigueros), Baena (76' Mandi); Collado (72' Marcos Sanchez), Jackson (72' Danjuma), Yeremy Pino (76' Chukwueze). All. Setien

Arbitro: Dionisi di L'Aquila

Marcatori: 12' Capoue, 14' Osimhen, 67' Jackson, 70' Yeremi Pino, 79' Kvaratskhelia

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli