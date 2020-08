CorSport - Il Napoli non teme la beffa Arsenal per Gabriel: spunta un gentlemen's agreement tra ADL e Gerard Lopez

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Mancheranno giorni, magari ore, e poi sapremo cosa ne sarà di Gabriel dos Santos Magalhães, del suo talento già (quasi) fatto e (finanche) finito: e stavolta non c’entra nulla il destino, è già stato tutto deciso dal Lilla e anche dal Napoli, ma l’ultima parola sarà la sua, di questo ventiduenne che intorno a sé ha scoperto un Mondo (per esempio l’Arsenal) e ora ci sta guardando dentro, consapevole di avere una strada che lo conduce dirtto in Italia. E’ fatta, ma non si conosce (non ufficialmente) la destinazione, perché da Londra bussano: però Aurelio De Laurentiis ha aderito alla richiesta del suo omologo e amico Gerard Lopez, ha preparato un bonifico da venticinque milioni di euro, ha persino sottratto dalla operazione l’algerino Ounas, e ha semplicemente chiesto un po’ di pazienza, il tempo necessario per cedere Kalidou Koulibaly, per non rischiare di ritrovarsi sommerso dalle spese già sostenute e senza voci attive nel bilancio".