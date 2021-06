CorSport - Il Napoli ha scelto Senesi per rimpiazzare Maksimovic: valutazione elevata del Feyenoord

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Maksimovic in scadenza andrà via, nonostante abbia una voglia matta di restare a Napoli, e Koulibaly rimane una incognita. Sarà necessario, anzi indispensabile, una batteria di centrali da sistemare con Manolas e Rrahmani e l’argentino Marcos Senesi è stato (in)seguito per un paio di stagioni. L’Olanda è una terra fertile, Giuntoli ci è andato spesso quando si poteva - ci ha investito anche, con Milik prima e con Lozano successivamente - e poi ha continuato a restare collegato con la Eredivisie, un campionato nel quale ci si può perdere: unica controindicazione, ma succede spesso così, è la quotazione che il Feyenoord riconosce al proprio centrale, una ventina di milioni".