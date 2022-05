CorSport - Il Napoli ha cominciato ad 'esorcizzare' il dolore per lo scudetto buttato via

In un finale in cui i sentimenti hanno comunque un ruolo principale e in un pomeriggio in cui non è semplice scovare motivazioni, il Napoli esibisce perfettamente se stesso come racconta il Corriere dello Sport.

Il Napoli mette da parte la delusione scudetto

"La dodicesima vittoria in trasferta (e i quaranta punti), ribadisce la leggerezza d’una squadra che ha cominciato ad «esorcizzare» il dolore per lo scudetto buttato via e sottolinea quella natura «trasgressiva» che le ha fatto compagnia in nove mesi. Il Torino dura pochi attimi, negli svolazzi caratteriali di Belotti e di Praet, poi viene assorbito dal Napoli, che gestisce quell’ora e mezza senza esagerare ma spargendo spesso qualcosa di sé, fosse anche semplicemente l’eleganza del palleggio"

