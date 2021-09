CorSport - Il Napoli ha chiesto alla Colombia di liberare Ospina lunedì: rischio di una maratona folle per David in caso di veto dei cafeteros

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Continua il dialogo con i vertici federali: la richiesta è quella di liberare David lunedì, dopo la partita in programma domani con il Paraguay, ma se la trattativa non produrrà i frutti sperati allora il portiere dovrà attendere anche la sfida in programma giovedì a Barranquilla con il Cile, alle 18 colombiane, e poi bisognerà agire di conseguenza. Neanche semplice: trasferire in elicottero a Bogotà tutti i calciatori della Nazionale di stanza in Europa e poi metterli su un charter che, dopo circa 12 ore di volo, li riporterebbe da queste parti già venerdì. Probabilmente a Madrid e, nel caso di Ospina, poi a Napoli in sequenza. In caso contrario, cioè da piano originario, David raggiungerebbe la stessa Madrid venerdì notte e successivamente Napoli sabato mattina. Una maratona folle".