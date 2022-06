CorSport - Il Napoli farà di tutto per tenersi Koulibaly: nuove proposte di rinnovo, la decisione di Kalidou

Calciomercato Napoli - Il Napoli farà di tutto per tenere Koulibaly. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come il club farà nuovi tentativi per arrivare ad un accordo con il difensore senegalese.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"La prima proposta è stata respinta, ne seguiranno altre: il Napoli proverà in tutti i modi a trattenere Kalidou Koulibaly. Il Barcellona osserva, il Chelsea pure, ma deciderà De Laurentiis quale sarà nell'immediato il suo futuro. Senza rinnovo, dato che il contratto scadrà nel 2023, la richiesta per lasciarlo partire sarà di 40 milioni, valutazione alta per società che rifletteranno anche sull'idea di aspettare un anno per prenderlo a zero.

Il Napoli non vuole perdere Koulibaly, sa bene che aver ridotto il tetto ingaggi è un possibile ostacolo alla sua permanenza, ma presto ci saranno nuovi tentativi per convincerlo a restare. Se lo augura Spalletti così come i tifosi e i compagni per cui il centrale è un riferimento. Rinnovo, cessione oppure permanenza a scadenza, ipotesi da non escludere dato che esiste un contratto che Koulibaly, offerte permettendo, intende rispettare"