CorSport - Il Napoli domenica può riaprire i giochi scudetto! Mazzarri ha un'opportunità enorme

Ultime notizie Napoli - Dopo la gara di Champions contro il Real Madrid, il Napoli riprenderà questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A.

Come racconta il Corriere dello Sport, il Napoli di Mazzarri è rientrato da Madrid subito dopo la partita, nel cuore della notte:

"Mazzarri, dieci anni fa, lasciò il Napoli per andare ad allenare i nerazzurri. Una stagione e via. In questo momento il distacco degli azzurri dall’Inter capolista è di 8 punti, e ciò significa che la sfida del Maradona equivale all’opportunità enorme di riaprire i giochi. O magari di chiuderli un po’ di più, dal punto di vista di Inzaghi"