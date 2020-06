CorSport - Il Napoli a Bergamo per dimostrare che quest’anno è stato tutto un enorme sbaglio: non è mai troppo tardi per sistemare i conti con la verità

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul Napoli: "Gattuso chiede personalità e la ottiene e poi esige anche di scorgere i margini di miglioramento per chi ha meno possibilità, e può arrabbiarsi ma anche apprezzare, perché risposte ne riceve. E on è certo per inseguire la quasi impossibile Champions – questo si intuirà, eventualmente, fra tre giorni a Bergamo – ma per dimostrare a se stessa che quest’anno è stato tutto un enorme sbaglio e che nel Napoli c’è talento. Non è mai troppo tardi per sistemare i conti con la verità".