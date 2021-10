CorSport - Guerriero Manolas, il greco non molla: ha voglia di riemergere dopo l'erroraccio commesso con la Juve

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea la voglia del greco Manolas di riprendersi il posto da titolare che in questo momento appartiene a Rrahmani.

""Clamoroso a Castel Volturno, Rrahmani si è preso il posto di Manolas, e in che modo: è entrato a Udine, alla quarta, non ha mai indotto in preoccupazione, si è pure «inventato» centravanti, segnando due gol, e però sa bene che per resistere dovrà insistere. Manolas non molla, ha voglia di riemergere, e cancellare quell’erroraccio commesso con la Juventus che gli ha tolto sicurezze e anche l’abbinamento al fianco di Koulibaly. Dalla panchina ci si rialza".