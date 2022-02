CorSport - Guerra aperta tra De Laurentiis e Gravina: ecco il motivo

Notizie calcio Napoli - E' guerra aperta tra Aurelio De Laurentiis e Gabriele Gravina. Lo scrive Ivan Zazzaroni nel suo editoriale sulle pagine del Corriere dello Sport dove racconta come i rapporti tra il presidente del Napoli e quello della FIGC siano ai minimi termini. Motivo? Il discorso legato alla multiproprietà che costringerà De Laurentiis a fare una scelta tra Napoli e Bari.

"Infine è vero, o no, che i contrasti tra De Laurentiis e Gravina si sono notevolmente acuiti (guerra aperta) da quando la federcalcio ha vietato le multiproprietà? Il presidente del Napoli possiede anche il Bari, gestito dal figlio Luigi, e qualche ragione in fondo ce l’ha. Mi riesce naturale il paragone con la ribellione dei tassisti di fronte alla più volte evocata liberalizzazione delle licenze: ci sono professionisti che hanno dovuto impegnare la casa per comprare licenze i cui costi, prima della pandemia, variavano da 120 a 250mila euro. Dice: il cambiamento è il prezzo che si paga alle regole del mercato globale. Il battagliero De Laurentiis prese il Bari quando la multiproprietà era ancora “legale” (solo in Italia, peraltro). E non ha intenzione di scendere da Bari 1. Il suo Governo però si chiama Figc di Gravina".