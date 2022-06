CorSport - Gelo tra De Laurentiis e Mertens: spunta un grande equivoco, il retroscena

Calciomercato Napoli - C'è un equivoco alla base tra Mertens e De Laurentiis. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come le possibilità di un colpo di scena che possa portare al rinnovo di Dries sono quasi ridotte al minimo.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Dopo lo scambio di mail, mai domo, Mertens dichiarò comunque la sua voglia di Napoli, aggiungendo di essere in attesa di una proposta che ancora non c'è; di una proposta che però, quando ancora il campionato era in corso, galleggiava tra il milione e 200mila e il milione e 500mila euro per una stagione.

Il primo approccio andò più o meno così, con tanto di sorrisi e caffè sul terrazzo di casa Mertens, ma poi è venuto fuori un grande equivoco: pochi giorni prima della fine del campionato, il presidente invitò Dries a parlare il lunedì dopo lo Spezia ma lui declinò spiegando di trovarsi già in vacanza (partì per il Belgio la stessa domenica della partita); e poi rilanciò invitando il presidente a vedersi l'indomani, ma lui rifiutò spiegandogli di avere in agenda un importante incontro con Spalletti e Giuntoli"