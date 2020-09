CorSport - Niente novità tattica iniziale, Gattuso punterà ancora sul 4-3-3: il tecnico alle prese con il nodo Mertens-Osimhen

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul nodo Mertens-Osimhen per Gattuso. L'allenatore ha provato in ritiro il 4-2-3-1 ma avendo la squadra al completo solo per 5 giorni. Questa idea tattica verrà presa in considerazione certamente, ma non subito. L'idea del mister è quella di partire con il 4-3-3. Da qui la scelta da fare in attacco: "Rino sta studiando il modo migliore per varare definitivamente, e a prescindere dal modulo e dai numeri, la Grande Convivenza: Mertens-Osimhen. E per lui i tempi sono anche più ristretti rispetto ai famigerati 25 giorni: perché la prima di campionato è in programma domenica 20 settembre a Parma. Tra 10 giorni. Dal punto di vista tattico, nonostante stia lavorando sull’alternativa del 4-2-3-1, un modulo che sperimenterà anche domani al San Paolo nell'amichevole con il Pescara, Rino ha una certezza: il Napoli, fino a nuovo ordine, ricomincerà dal 4-3-3. Il caro, recente passato. Il fatto saliente, piuttosto, è un altro: che sia l’uno o l’altro il sistema, e dunque a prescindere dalle composizioni numeriche, il must di Gattuso è schierare insieme Osimhen e Mertens".