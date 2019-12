CorSport - Gattuso ha fatto una richiesta specifica sul mercato, il Napoli lo sta accontentando

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla trattativa tra Napoli e Celta per il trasferimento di Stanislav Lobotka in azzurro. Il centrocampista slovacco sembrerebbe ogni giorno più vicino alla squadra allenata da Rino Gattuso. Ecco cosa scrive il quotidiano.

"

E allora, lo sprint. Necessario, verrebbe da dire, considerando che il Napoli ha bisogno di un intervento rapido nel ruolo in virtù del cambio di modulo (4-3-3); della lacuna nella rosa attuale di un uomo in grado di agire da vertice basso, modello antico metodista diciamo; e della notevole distanza dalla zona Champions (11 punti). Gattuso attende il nuovo centrale di centrocampo e il club sta provando ad accontentarlo in tempi relativamente brevi: ecco il motivo del blitz madrileno andato in scena ieri e orchestrato dal ministro degli esteri del mercato azzurro, Maurizio Micheli. La società non si sbilancia, non può ed evidentemente non deve, però la trattativa esiste e l’incontro spagnolo ne certifica la serietà".