CorSport - Gattuso disegna il Napoli che verrà: i 10 intoccabili del mister

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport stila la lista dei calciatori riconfermati da Gattuso in vista della prossima stagione: "E’ un Napoli «intoccabile», che rappresenta l’espressione pura del calcio ed è innanzitutto in Piotr Zielinski e in Fabian Ruiz ma anche nella esuberanza di Elmas e nella versatilità di Di Lorenzo. Manolas è un pilastro della difesa, e al suo fianco lo è diventato anche Maksimovic, dopo aver avuto la possibilità di esprimersi; ma nei mesi, negli anni, lo sviluppo è stato consentito da Mario Rui, e recentemente da Demme. Lobotka ha semplicemente lasciato intravedere la propria natura mentre Politano si è raccontato ripetutamente altrove ma rientra tra le garanzie. Poi c’è Mertens"