CorSport - Gattuso-ADL, tra un mese il divorzio ufficiale. Ognuno già guarda al futuro: Rino vuole lasciare con la Champions

NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ribadisce come tra Rino e Gattuso ci sia di fatto una separazione in casa. Non ci sarà alcun ripensamento tra le parti. L'obiettivo dell'allenatore è lasciare il Napoli in Champions League prima di dare ufficialmente l'addio.

GATTUSO-NAPOLI: ADDIO CON CHAMPIONS

Il quotidiano scrive: "Trentacinque giorni per dirsi addio in Champions: senza troppi giri di parole, stonate in un momento storico dominato dal silenzio stampa, è questo il progetto, il filo sottilissimo ma solidissimo che unisce a tempo determinato il Napoli e Gattuso. Una storia già scritta fino a prova contraria e a esclusioni colpi di scena che neanche un produttore come De Laurentiis sembra al momento in grado di prevedere Il Napoli, insomma, potrebbe diventare una sorta di giudice: di se stesso, del proprio destino, e non solo. Già scritto, invece, il verdetto relativo al rapporto tra il club azzurro e Rino: l'addio è un fatto serio anche se non ancora un dato di fatto. Non è una sentenza passata in giudicato, tanto per restare in tema, ma il rapporto è in scadenza - ed è scaduto - e la bozza del famigerato rinnovo è rimasta nei cassetti della Filmauro e degli avvocati portoghesi di Gattuso a prendere polvere. Nulla di fatto e niente da fare: ognuno sta facendo i propri calcoli e sta valutando nuove soluzioni, ovviamente, ma ciò non significa che l'allenatore e la squadra non daranno tutto e anche più pur di guadagnare la qualificazione in Champions".