CorSport - Futuro incerto per Osimhen: il Napoli si fionda su Belotti, la situazione

Calciomercato Napoli - Casting attacco per il Napoli che sta sondando altre punte per non farsi trovare spiazzato qualora qualcuno si presentasse alla porta con un'offerta irrinunciabile per il cartellino di Osimhen. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive come l'attaccante Andrea Belotti del Torino sia balzato tra i nomi più graditi in caso di partenza del centravanti nigeriano.

Andrea Belotti

Cessione Osimhen: Belotti obiettivo Napoli

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Belotti-Napoli: