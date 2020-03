CorSport - Finire la serie A tra giugno a luglio e nuova stagione dopo una settimana: l'ultima idea lanciata dalla Lega Calcio

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad immaginare i possibili scenari sull'eventuale ripresa del campionato: "La Lega invece per il momento mantiene la barra dritta e, facendo sorridere soprattutto Lazio e Napoli, non prende in considerazione ipotesi di non arrivare alla fine. In via Rosellini assicurano che con Uefa e Fifa esistono i presupposti per sforare la data del 30 giugno. Addirittura da qualche giorno, come successo per la Premier League, sono stati valutati calendari che prevedono la ripresa del campionato anche a inizio giugno (ma la speranza è sempre quella di fare prima...). Sarebbero comunque disputati tutti i 12 turni più i 4 recuperi in calendario senza ricorrere a un taglio delle giornate né a play off e play out. Il tutto terminerebbe a fine luglio e poi, dopo una settimana di pausa, inizierebbe il 2020-21. Con un certo ritardo rispetto al previsto, ma con un buon margine per arrivare alla fine entro l’1 giugno 2021, quando i giocatori andranno liberati per gli Europei e la Coppa America".