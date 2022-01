CorSport - Fascia da capitano e rinnovo, il Napoli apre alla riconferma di Koulibaly: la situazione

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli è intenzionato a rinnovare il contratto sia a Koulibaly, che sarà il nuovo capitano dopo l'addio di Lorenzo a fine stagione.

"Come da rinnovare è ritenuto il rapporto con Koulibaly, il capitano del dopo-Insigne, il Comandante designato da Spalletti ancor prima di cominciare il ritiro in Val di Sole. Certo, è di un totem mondiale che si parla e dunque se arrivasse un’offerta di valore assoluto il Napoli la prenderebbe in considerazione, ma il primo obiettivo è mettersi a tavolino a discutere del rinnovo: è una priorità".