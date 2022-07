CorSport - Faccia a faccia tra Fabian e Spalletti ieri: tensione alle stelle sul rinnovo

Faccia a faccia tra Luciano Spalletti e Fabian Ruiz ieri a Castel Volturno. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che sottolinea quanto la tensione si alta tra il calciatore spagnolo ed il Napoli sulla questione rinnovo. Fabian non ne vuole sapere di prolungare l'attuale accordo in scadenza nel 2023 ed il Napoli potrebbe decidere di adottare il metodo Milik.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Il Napoli, nel caso in cui la trattativa per prolungare non si sbloccherà o il suo entourage non porterà offerte ritenute congrue, potrebbe anche decidere di tenerlo ai margini.

E Spalletti? Beh, si vedrà cosa penserà o meglio cosa penserebbe eventualmente in merito, ma tanto per cominciare ieri ha parlato a lungo con il giocatore. Faccia a faccia".