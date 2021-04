CorSport esalta il Napoli: è un inno all’eleganza, uno sfoggio d’aristocrazia tecnica che riempie gli occhi

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla vittoria del Napoli a Torino: "Ma se quella era la Grande Bellezza (e lo era), cosa sarà questo Napoli se non un remake o, nel suo piccolo, l’altra bellezza? E se il calcio diventa uno show a cielo aperto, e ti rapisce, la Champions League diventa un palcoscenico dal quale non scappare più, anzi da cavalcare, da dominare, da regalarsi, per riafferrare una dimensione che gli appartiene. Per un’ora, ma ricca, il Napoli è un inno all’eleganza, uno sfoggio d’aristocrazia tecnica che riempie gli occhi: è palleggio, è organizzazione, è autorevolezza, è intuizioni, è armonia, è una leggerezza che cancella le ombre d’un passato da lasciare a bordo campo, con i rimpianti sui quali una squadra del genere fingerà di sorvolare".