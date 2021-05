CorSport - Era da marzo 2019 che Insigne non sbagliava un rigore in campionato

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul penalty sbagliato da Insigne: "Erano due anni che in campionato non ne falliva uno e da quel marzo 2019, sempre con la Juventus, e poi per tredici volte s’era travestito da «spietato killer». Stavolta, deve averlo un po’ distratto Franck Ribery, che a Terracciano ha dato istruzioni ad alta voce: «Vai Pietro, prendilo. Tanto sai già dove lo tira...!». E lui, lasciandosi andare per contorti ragionamenti che davanti ad un pallone nel quale ci sono 50 milioni di euro possono scapparci, l’ha messa proprio nell’angolo dove il portiere lo stava aspettando: ma mica il destino può essere una canaglia e sistemarti dinnanzi ai fantasmi".