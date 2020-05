CorSport elogia Gattuso: "Primo ad arrivare e ultimo ad abbandonare, immarcescibile! Ieri ha inserito un test atletico per i calciatori"

Primo giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. Divisi in 3 gruppi, gli azzurri hanno svolto un lavoro diviso in tre fasi: seduta aerobica, atletica e tecnica. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Gattuso, primo ad arrivare e ultimo ad abbandonare, non ha mollato un centimetro anche ieri: immarcescibile e irriducibile, considerando che nel menù atletico ha inserito pure le ripetute sui mille metri. Rino meriterebbe un capitolo a parte: per il modo in cui ha gestito il gruppo a distanza; per la carica umana; per la serietà e la passione raccontata dai suoi ragazzi; oggi è il punto di riferimento fondamentale della squadra"