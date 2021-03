Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Manolas e Elmas: "Dopo la vittoria con il Bologna, e soprattutto in vista di un ciclo che vedrà il Napoli impegnato in tre terribili trasferte concentrate in una sola settimana, Gattuso ha deciso di concedere alla squadra quarantotto ore di assoluto relax. Come non accadeva da tempo: soltanto Elmas e Manolas hanno deciso di lavorare in perfetta solitudine"