CorSport - Ecco perché De Laurentiis ha optato per il silenzio stampa: il patron avverte il fallimento tecnico che si trasformerebbe in un disastro economico

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su De Laurentiis: "Il sospetto di essere in prossimità di un fallimento tecnico che si trasformerebbe in un disastro economico lo induce a starsene da solo, evitando di ascoltare almeno il chiacchiericcio del dopo-partita. La riflessione è prolungata, insegue una decisione che possa trasmettere una speranza e sospettare ch'esista una via di fuga da una realtà disperatamente irritante. La scossa, quella che ha immaginato in un’epoca non sospetta e che ha atteso, non è arrivata, e dunque Gattuso - e per lui anche Giuntoli ed il suo staff - dovranno rovistare nelle macerie e cercare di ricostruire qualcosa di credibile, in questi tre mesi che restano da attraversare: la scelta di cambiare è rimasta un’idea, congelata sino a prova contraria, e verrà ancora adagiata a bordo campo, sognando che muti lo scenario, che questo Napoli esca dalla propria letargia e scovi una soluzione che aiuti a scorgere un orizzonte ed a recuperare anche dignità".