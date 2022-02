CorSport - Dumfries e Calhanoglu titolari contro il Napoli

Notizie calcio Napoli - Dumfries e Calhanoglou saranno titolari nell'undici dell'Inter che scenderà in campo a Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che evidenzia quanto questi due rientri siano fondamentali per in erazzurri in una gara come quella del Maradona.

Dumfries Calhanoglou titolari Napoli Inter