CorSport distrugge Sarri: è un integralista puro, antepone lo spartito alle qualità dei suoi giocatori

Serie A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Sarri e la Lazio: "Sarri, come tutti gli allenatori integralisti, anteponga lo spartito alle qualità dei giocatori. Ci riferiamo a Leiva, a Luis Alberto, a Milinkovic e allo stesso Immobile, nonostante i cinque gol: per uscire rapidamente da questa situazione, il nuovo allenatore biancoceleste forse dovrebbe mediare tra le sue idee e il talento sconfinato della Lazio, lo stesso che non riuscì a contrastare con la Juve, nell’inverno del 2019, all’epoca del doppio 3-1 in campionato e in Supercoppa in tre settimane. Perché continuare a soffocarlo?"