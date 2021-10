CorSport - Dietro l'exploit di Osimhen c'è anche la mano di Mertens: tanti buoni consigli del belga a Victor

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Dries Mertens è pronto per riprendersi il Napoli. Il belga, nel frattempo, veste i panni del saggio all'interno del gruppo dando consigli a tutti. Specialmente a Osimhen.

"Ma sì, in fondo, è davvero notevole la curiosità di rivederlo all'opera in questa versione di saggio del gruppo, di decano e magari anche guida del giovane erede al trono di nome Victor. Osi: una fortuna per lui crescere al fianco di un collega del genere. Uno che, al prossimo gol, avrà migliorato e conquistato anche l'ultimo record ancora condiviso (con Vojak): quello delle reti in campionato con la maglia del Napoli, per il momento a quota 102 e dunque ferme al capolavoro dipinto con pennello fiammingo il 22 aprile con la Lazio".