Deulofeu-Napoli, altro che Spalletti: ecco chi sta bloccando l'arrivo di Gerard

Calciomercato Napoli - Deulofeu bloccato, ma non da Spalletti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come l'arrivo dell'attaccante spagnolo sia in questo momento in stand-by ma non per questioni tecniche oppure economiche. Il Napoli prima di poterlo acquistare deve cedere. Se non parte Ounas non potrà dare il benvenuto a Gerard.

Deulofeu

Cosa blocca arrivo Deulofeu al Napoli?

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport: