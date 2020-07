CorSport - De Laurentiis vuole realizzare il canale della Lega Calcio: domani riunione con i presidenti di A per convincerli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il numero uno del Napoli vuole che sia la Lega a far nascere il canale attraverso i soldi prestati da fondi o banche, in questo caso "non partner". Se la cifra raccolta da Sky e dagli altri partecipanti all’asta sarà ritenuta congrua i diritti saranno venduti, altrimenti bisognerà percorrere la strada del canale della Lega. La priorità è incassare dai diritti 2021-24 più di 1,3 miliardi a stagione, quelli ottenuti nel 2018-21".