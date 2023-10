CorSport - De Laurentiis vuole Conte, il tecnico non chiude le porte al Napoli. In lizza anche altri quattro nomi

Calcio Napoli - Sulle pagine del Corriere dello Sport si leggono già i primi nomi che potrebbero prendere l'eredità di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. A De Laurentiis piace molto Antonio Conte che già quando era alla guida della Nazionale era un profilo gradito al presidente. Nella lista ci sono anche altri nomi a quanto pare.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Il cinematografico casting con De Zerbi, Thiago Motta e Italiano candidati ideali però irragiungibili, non è replicabile: Antonio Conte è libero, piace moltissimo e non chiude le porte, però a certe condizioni. Profilo prestigioso e obiettivo conteso, anche perché United e Psg potrebbero diventare chance per lui, ma comunque possibile: e non è poco. Poi c’è Igor Tudor, reduce dall’OM: i nomi credibili, al momento, sono questi. L’elenco dei liberi comprenderebbe anche Potter, Gallardo, il pluridecorato monsieur Zidane",