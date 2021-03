CorSport - De Laurentiis si stringe intorno a squadra e tecnico: il patron sa che è arrivato lo snodo cruciale della stagione

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Non è ancora finita, non può esserlo quando restano altri tredici «finali» più una (il recupero con la Juventus), però l’aritmetica finisce per trasformarsi in ossessione, altro che opinione: il quarto posto dista sempre cinque punti, e sono parecchi vista la concorrenza, e la terra di nessuno, quella che butterebbe clamorosamente fuori dal Vecchio Continente, in fin dei conti è appena dietro le spalle, basta mettere il piede in una buca per ritrovarsi scaraventato nel vuoto. È vietato sbagliare, e già da un bel po’, ma il momento delle verità sta per arrivare: in quindici giorni, i prossimi, si dovrebbe intuire cosa sarà del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis è in ritiro con la squadra".