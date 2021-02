CorSport - De Laurentiis in tribuna per Napoli-Benevento: presa una decisione su Gattuso

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, questo pomeriggio ci sarà anche Aurelio De Laurentiis in tribuna al Maradona per assistere alla gara e dare un segnale di presenza della società a squadra e staff tecnico. Il quotidiano poi aggiunge: "De Laurentiis ha scelto di procedere con Gattuso fino alla scadenza del contratto, continuerà a credere nella sua conversione sino a prova contraria e intanto stasera sarà al «Diego Armando Maradona», a osservare da vicino i primi passi in questa nuova (e definitiva) missione che resta difficile e però non appare impossibile".