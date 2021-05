CorSport - De Laurentiis categorico: quattro azzurri sono ufficialmente incedibili

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul Napoli: "La Champions è benessere, è ambizione, sono introiti utili e anzi necessari a mantenere il livello sempre alto. E a conservare anche i cardini del progetto. Quattro su tutti: Zielinski, Lozano, Osimhen e Insigne si affacceranno al mercato con l'etichetta di incedibili. Già: non sono sul mercato, non hanno prezzo. Fermo restando la questione di Lorenzo, il capitano che tra poco sarà ufficialmente in scadenza (giugno 2022): va da sé che la trattativa per il rinnovo sarà il clou dell'estate napoletana. A maggior ragione dopo una stagione del genere: trascinatore assoluto, 18 gol da primato personale in A e gli onori riconosciuti al numero 10 della Nazionale".