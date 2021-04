CorSport - Dal Pino vuole denunciare il Napoli e gli altri club che ne hanno chiesto le dimissioni

NAPOLI - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Paolo Dal Pino, presidente della Lega di serie A, non ha alcuna intenzione di dimettersi e sta pensando addirittura ad un'azione legale nei confronti di alcuni club (tra questi c'è anche il Napoli).

Dal PIno

ROTTURA TRA DAL PINO E LE SETTE SORELLE

Sul quotidiano si legge: "Nella giornata di ieri ha già cominciato a lavorare alla sua controffensiva. Che partirà con una risposta del suo legale indirizzata allo studio Chiomenti nella quale verrebbe ventilata anche una denuncia per diffamazione, ritenendo un’‘azione temeraria’ l’iniziativa presa dalle ‘7 sorelle’ con tutte le conseguenze che ciò comporterà. Non bastano, infatti, 7 club per far passare una mozione di sfiducia: ne servono almeno 8. È vero che qualcuno sostiene si possa aggiungere l’Udinese. Ma poi, comunque, per farlo decadere dalla carica di presidente sarebbero necessari 14 voti. Qualche società, inoltre, si è mossa con gli avvocati per studiare una replica ufficiale, naturalmente sempre tramite lettera. Con il passare delle ore, però, l’ipotesi sarebbe tramontata perché non tutte le 13 squadre avrebbero dato la disponibilità a firmarla".