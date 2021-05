CorSport critica Gattuso: il secondo tempo del Napoli è in nove dietro la linea della palla e preghiera a Osimhen

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il pareggio che ha costretto il Napoli a lasciare, per ora, la zona Champions. Secondo il quotidiano, anche l'atteggiamento della squadra ha pesato sul risultato finale.

Victor Osimhen

NAPOLI-CAGLIARI: IL COMMENTO DEL CORRIERE DELLO SPORT

Il quotidiano scrive sul pareggio: "Il Napoli sceglie di complicarsi ulteriormente la vita, quasi volesse riempirla di pathos, e si butta via: in un secondo tempo carico d’ansia, con il Cagliari che si sistema in mezzo al campo e lascia che a guidarlo fosse uno straordinario Nainggolan, l’unica soluzione per provare a non bruciare quei cinquanta milioni di euro che pioverebbero con la Champions League è la difesa, nove uomini dietro la linea della palla, e poi una preghiera a Osimhen. Ma il cero, prima che che le smorfie e il terrore rappresentino l’espressione dolente d’una squadra smarrita d’ogni codice, il Napoli dovrebbe accenderlo a Meret (43' st), che tenta disperatamente di sistemare la manona destra su quell’Europa pesante come l’oro con un colpo di reni d’altri tempi che demolisce la girata di Pavoletti".