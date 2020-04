Ultimissime Napoli - L'edizione del Corriere dello Sport scrive di un forte interesse di Manchester United e PSG per Kalidou Koulibaly. Il Napoli valuta il cartellino almeno 100 milioni, nonostante ci fosse una clausola da 50 milioni in più rispetto a questa cifra. vedremo se le due squadre citate faranno follie per strappare il difensore a De Laurentiis.