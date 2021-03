CorSport - Contro il Sassuolo spazio al turnover: chance per Demme e Ospina

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello SPort scrive sugli infortunati del Napoli: "Dalla lista degli infortunati, è uscito Ospina, che ieri sera era in panchina, e ci può stare che ricominci il valzer sulla linea di porta; ma intanto Gattuso ha anche a disposizione Demme, che può far rifiatare Bakayoko, ed è una scelta che aiuta; e nel finale della gara con il Benevento, in difesa, si è rivisto pure Hysaj: ora c‘è, incredibilmente, abbondanza sulle fasce, con quattro esterni in grado di garantire una turnazione secca ed anche continuità di rendimento".