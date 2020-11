CorSport - Chiarimento tra Gattuso e una delegazione di tre calciatori: ammessi errori e responsabilità. Bel gesto a fine seduta

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Gattuso e squadra: "Capitolo e bocche chiuse: ora, cioè domani con il Rijeka in Europa League e domenica con la Roma, si gioca. E il Napoli deve tornare a fare il Napoli di un mese fa e dunque la squadra capace di rifilarne quattro all’Atalanta in un tempo: Gattuso ha provato già domenica dopo la partita con il Milan a dare una scossa modello terremoto, considerando lo sfogo televisivo relativo a certi atteggiamenti in campo dei suoi, definiti "professorini", e soprattutto la chiosa nello spogliatoio (titolo: o si cambia, o vado via); i giocatori hanno ribadito il proprio impegno anche attraverso l'opera dialettica di una mini delegazione di tre rappresentanti, dopo aver mostrato il broncio al cospetto della ramanzina mediatica; e tutti hanno messo sul tavolo in maniera franca e onesta le proprie responsabilità. Patti chiari e stagione molto lunga: meglio mangiarci su, come si fa nelle migliori famiglie e nei migliori gruppi. Già: proprio quello che è accaduto lunedì al centro sportivo di Castel Volturno, a fine allenamento, con Rino e i calciatori a pranzo tutti insieme. Il modo perfetto di voltare pagina e di provare a inaugurare un ciclo nuovamente produttivo, sia dal punto di vista della maturità sia dal punto di vista dei risultati".