Casting Napoli, Giuntoli studia un poker di calciatori per rinforzare le fasce: ecco tutti i nomi

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive un poker di nomi che il Napoli starebbe valutando: "E via con Boga, la soluzione italiana: gioca nel Sassuolo, e anche molto bene, ma il Chelsea, la casa madre, può esercitare un diritto di recompra di 14 milioni di euro e riportarlo a Londra. Jeremie è un fulmine, dribbla e inquadra la porta partendo da sinistra, ma Oussama Idrissi non è da meno: 24 anni, olandese di nascita e marocchino di Nazionale. Altra pista valida, per la sinistra, porta al brasiliano Everton del Gremio mentre a destra è un connazionale il sogno dorato: Felipe Anderson. E gli inglesi martellano anche nella richiesta: sparano quasi 50 milioni, per cederlo. Più contenuti, invece, i costi del 24enne Milot Rashica, nazionale albanese del Werder Brema che Giuntoli segue da tempo".