CorSport - Callejon-Napoli, separazione dolorosa: ha scelto di tornare in Spagna, inutile apertura di ADL sul rinnovo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Josè Callejon: "José Maria Callejon ha compiuto trentatré anni, ha cominciato in questa quarantena anche a rinnovare il suo look, lasciandosi crescere i baffi, e comunque sa che il suo futuro - e ce ne sarà uno, quando il virus ci lascerà in pace - gli appartiene da due passi da casa e comunque in Patria: l’ha chiamato, o in qualche modo ha fatto sapere che vorrebbero parlarne, il Valencia, che ha una sua Storia e anche prospettive; e messaggi laterali sono partiti pure da Siviglia. Il suo contratto scadrà quando questa stagione si sarà esaurita, resta ancora una apertura per il Napoli, perché De Laurentiis gli è legato, ma ci sono gli affetti che chiamano e anche una concreta possibilità di consumare gli ultimi scatti a due passi dai genitori".