CorSport - Buone notizie per Fabian Ruiz: c'è la data del rientro tra i convocati

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport arrivano buone notizie per Fabian Ruiz: "Non è stato convocato, ovviamente, Fabian: reduce da una ventina di giorni di Covid, e dopo aver finalmente guadagnato la negatività (giovedì), ieri è stato sottoposto alla prima parte delle visite di routine post virus. Visite che saranno completate oggi: e ciò significa che se Rino riterrà, lo convocherà per la seconda semifinale di coppa con l'Atalanta, in programma mercoledì a Bergamo".