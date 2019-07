CorSport boccia i terzini: tranne Mario Rui soffrono tutti! Malcuit uscito per un problema fisico

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica un breve approfondimento di commento al pareggio ottenuto dal Napoli contro la Cremonese nell'ultima amichevole del ritiro di Dimaro-Folgarida:

"Nulla di eclatante anche a centrocampo, se non una breve prova di Callejon centrale, e dagli esterni difensivi. Uomini chiave dell’idea di calcio di Carletto: Mario Rui a parte, il più positivo, soffrono Di Lorenzo, Ghoulam e Malcuit, uscito tra l’altro per un problema alla coscia destra"

NAPOLI-CREMONESE 3-3

RETI: 11' Manolas aut. (C), 37' Insigne (N) su rigore, 42' Arini (C), 54' Verdi (N), 70' Younes (N), 76' Soddimo (C).

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj (46' Di Lorenzo), Manolas (46' Maksimovic), Chiriches (46' Luperto), Ghoulam (46' Malcuit, 67' Elmas); Gaetano, Zielinski (46' Verdi), Callejon, Mertens (46’Mario Rui); Insigne (65' Younes), Milik (65' Tutino). A disp.: Karnezis, Idasiak. All.: Carlo Ancelotti.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi (71' Ravaglia); Caracciolo, Claiton (67' Ravanelli), Terranova; Mogos (75' Rondanini), Arini (81' Girelli), Castagnetti (71' Cella), Boultam (58' Soddimo), Migliore (46' Renzetti); Palombi (58' Montalto), Piccolo (58' Deli). A disp.: Volpe, Hoxha. All.: Massimo Rastelli.

ARBITRO: Sig. Roberto Lovison di Padova. Assistenti: Sig. Francesco Schifo di Trento e Sig. Andrea Blasiol di Bolzano.

NOTE: Terreno in discrete condizioni, cielo nuvoloso che minaccia pioggia. Temperatura di circa 27° C.

ANGOLI: 8-2.