Basic primo obiettivo del Napoli, CorSport: occhio al Benfica, gli azzurri non vogliono alimentare aste

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Basic è stata la prima scelta, andrà in scadenza tra un anno, ha spese più abbordabili (intorno agli otto milioni di euro il tetto stabilito dal Napoli) ma anche il Benfica che bussa alla sua porta: meglio evitare aste o bracci di ferro, oppure ancor meglio attendere giorni migliori. L’Europeo sta diventando una distrazione di massa, ha bloccato il mercato, che già di suo soffre un malessere collettivo per questioni facilmente intuibili: il Napoli non ha fretta, ma pare che nessuno ne abbia, e intanto ha sistemato una nuova opzione per se stesso".