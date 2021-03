CorSport, Barbano a CN24: "Guardando questo Napoli cresce il rammarico per lo scudetto. Gattuso? Con la sufficienza non vinci i campionati"

Napoli - Alessandro Barbano, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "I dieci punti che dividono Inter e Juve è un margine rassicurante per lo scudetto dei nerazzurri. E' un distacco difficilmente colmabile. Per la Champions è difficile inserirsi per il Napoli, non solo perchè la condizione pregiudiziale dice che devi vincere o almeno non perdere a Torino, e poi perchè l'Atalanta è in forma smagliante. La Roma era reduce dalla trasferta di Kiev ed ha pagato le assenze come quella di Veretout. Nel palleggio a centrocampo Napoli in condizione è superiore ai giallorossi: abbiamo ammirato un Zielinski totalmente diverso rispetto a due mesi fa quando perdeva palla in mezzo al campo. Nel primo tempo è emerso tutto il divario tra le due squadre. Il Napoli deve riflettere sugli errori commessi perchè doveva contendere lo scudetto e non uscire da tutte le competizioni in quella maniera. Purtroppo ci sono state una serie di concause tra cui gli infortuni. Gattuso? Si è guadagnato una sufficienza, ma con la sufficienza non vinci i campionati"