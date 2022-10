CorSport avvisa il Napoli: dentro il poker di Cremona c’è qualche segnale da non trascurare

Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport, commenta sul quotidiano il momento attuale del Napoli dopo il 4-1 alla Cremonese.

"Il Napoli sta dove merita, davanti a tutti in Italia e in Europa, perché ha più qualità, più carattere e più saggezza tattica dei rivali fin qui incontrati, tanto da rappresentare un fenomeno da studiare. Però dentro il poker di Cremona c’è qualche segnale da non trascurare.

Il primo riguarda una lieve stanchezza mentale, e a tratti fisica. Qualche rischio il Napoli lo ha corso, vuoi perché gli avversari dopo il pareggio si sono galvanizzati all’idea di essere gli unici a mettere in difficoltà la capolista, vuoi perché a centrocampo, soprattutto sulle fasce, non s’è vista la fluidità delle scorse gare, anzi ha fatto capolino una certa difficoltà ad affondare tra le linee e una qualche confusione anche nei recuperi. Con questo segnale Spalletti dovrà fare i conti.

Nella rosa azzurra giocatori di qualità, che forse avrebbero potuto dare un po’ di fiato ai titolari, e che invece sono rimasti spesso a guardare. Vale per Elmas, per Lozano, per Ostigard, e per Olivera. Mentre in attacco la dotazione azzurra abbonda, a centrocampo, reparto dove il Napoli pure esprime una qualità altissima, tutto poggia sulle gambe di Lobotka e Anguissa, ai quali finora non è stata concessa tregua. La loro tenuta è l’unico punto di domanda sul futuro della stagione azzurra"