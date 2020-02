CorSport attacca: il Napoli si è sgretolato ancora, la scossa con i nove punti di Gattuso non s'è avvertita

Notizie calcio Napoli -È vero che al «peggio» non c’è mai fine, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport che dedica ampio spazio al Napoli:

“Il Napoli si è sgretolato ancora, nella sua fragilità ma anche nelle proprie certezze. Una squadra che problemi ne ha e che Gattuso non riesce a fronteggiare come vorrebbe, come dovrebbe, come ha spiegato in «confessionale» con i giocatori. Gli allenatori, recitano i luoghi comuni del calcio, a volte vengono esonerati per imprimere una scossa che con i nove punti di Gattuso non s’è avvertita, se non occasionalmente: le cinque sconfitte dell’era Gattuso hanno ulteriormente dilatato le distanze dal quarto posto. Fanno male le sconfitte, e questa altalena anche tattica (dal tridente al 4-4-2 o al 4-2-3-1 o al 4-2-4) dalla quale cascare in prossimità del vuoto, del nulla è divenuta un’abitudine”