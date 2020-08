CorSport - Assalto Napoli a Veretout, nell'affare può finirci Maksimovic: le richieste della Roma e di Jordan

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Non c’è ancora accordo sulla valutazione di Milik e il Napoli continua a insistere per avere Veretout, che la Roma considera incedibile e non è intenzionata a inserire in uno scambio che coinvolgerebbe anche Maksimovic. Questa settimana il Napoli tornerà alla carica, quando sarà definita la cessione di Allan all’Everton. La Roma continua a considerare incedibile Veretout, ma di fronte a un’offerta di 30 milioni potrebbe cambiare lo scenario. Il francese alla Roma guadagna 2,5 milioni a stagione, si trova bene, è un pupillo di Fonseca, al Napoli chiederebbe un milione in più".