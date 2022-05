CorSport annuncia: il Napoli ha bloccato Sirigu, la situazione

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha bloccato Sirigu. Lo scrive il Corriere dello Sport che dà ormai per definito il passaggio del portiere alla corte di Luciano Spalletti per la prossima stagione.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport

"Il Napoli attende che Ospina dia una riposta, poi si orienterà e procederà: intanto, ha praticamente bloccato Sirigu (35), che è un patrimonio tecnico di assoluto livello, e che può far qualsiasi cosa, il fratello maggiore di Meret e pure quello di Ospina; o eventualmente il titolare; oppure, last but not least, pure il braccio destro di Pierlugi Gollini (27) che l’Atalanta si ritrova in casa dopo il prestito al Tottenham, nel quale s’è trovato la porta chiusa in faccia da Hugo Lloris"