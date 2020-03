CorSport - Allenamenti SSC Napoli, si va verso il rinvio a data da destinarsi: martedì l'ufficialità

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul rinvio degli allenamenti del Napoli: "Quando arriverà l’ufficialità? Beh entro martedì, ovviamente, dopo una nuova riunione societaria: l’assenza di un orientamento univoco dei club di Serie A autorizza l’autodisciplina, e così il Napoli deciderà in piena autonomia il come e il quando. I termini. Fatto sta che a prescindere dai dettagli della nuova proroga, e dunque dalla durata, Insigne e compagni proseguiranno la preparazione casalinga, fai da te. Fino a data da destinarsi: perché sia chiaro, dopo il terzo rinvio potrebbero seguirne altri. Si naviga a vista, giorno dopo giorno: prevedere e gestire gli effetti del coronavirus, purtroppo, non è ancora possibile".