CorSport - ADL sogna Allegri in caso di Champions, in lizza anche Fonseca e Spalletti. Tris di giovani se sarà EL

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul toto allenatore in casa Napoli:

"Tre anni fa, estate 2018, Fonseca fu uno dei primi pensieri di Aurelio De Laurentiis che ebbe modo di incontrare l’agente dell’allenatore per verificare l’eventuale fattibilità di un accordo, prima che Carlo Ancelotti dicesse sì al Napoli. Il rapporto con Gattuso è ormai ai titoli di coda e il Napoli ha avviato da un bel po’, e poi si è fermato, il casting sull’allenatore che verrà: c’è un piano A (ovviamente legato alla Champions) e un piano B (per l’Europa League) da sviluppare e intanto riflessioni da approfondire. Fonseca sta con Spalletti alle spalle del sogno Allegri, nell’agenda di De Laurentiis per la vetrina più scintillante del panorama continentale. Adl potrebbe avere la tentazione di virare su un giovane – Italiano, Juric o Dionisi – se il quarto posto dovesse sfuggirgli"